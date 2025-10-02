Direktori Perusahaan
S&P Global
S&P Global Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji di India

Paket kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak median in India di S&P Global total ₹6.7M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total S&P Global. Terakhir diperbarui: 10/2/2025

Paket Median
company icon
S&P Global
Director
Hyderabad, TS, India
Total per tahun
₹6.7M
Level
13
Gaji Pokok
₹6.7M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Lama di perusahaan
13 Tahun
Pengalaman kerja
13 Tahun
Apa saja tingkat karir di S&P Global?

₹13.95M

Pengajuan Gaji Terbaru
Jadwal Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di S&P Global, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% vesting pada 1st-THN (16.50% semesteran)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (16.50% semesteran)

  • 33% vesting pada 3rd-THN (16.50% semesteran)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di S&P Global in India mencapai total kompensasi tahunan ₹14,170,120. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di S&P Global untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in India adalah ₹5,630,786.

