Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di S&P Global berkisar dari $125K per year untuk L8 hingga $284K per year untuk L13. Paket kompensasi yearan median in United States total $138K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total S&P Global. Terakhir diperbarui: 10/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$104K
$95.5K
$286
$8.6K
L10
$125K
$115K
$0
$9.4K
L11
$163K
$146K
$0
$16.9K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
33%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
Di S&P Global, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33% vesting pada 1st-THN (16.50% semesteran)
33% vesting pada 2nd-THN (16.50% semesteran)
33% vesting pada 3rd-THN (16.50% semesteran)
