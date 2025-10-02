Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater London Area di S&P Global total £59.5K per year untuk L9. Paket kompensasi yearan median in Greater London Area total £63K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total S&P Global. Terakhir diperbarui: 10/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L8
£ --
£ --
£ --
£ --
L9
£59.5K
£54.1K
£0
£5.5K
L10
£ --
£ --
£ --
£ --
L11
£ --
£ --
£ --
£ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
33%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
Di S&P Global, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33% vesting pada 1st-THN (16.50% semesteran)
33% vesting pada 2nd-THN (16.50% semesteran)
33% vesting pada 3rd-THN (16.50% semesteran)
