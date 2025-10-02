Direktori Perusahaan
S&P Global Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Canada

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Canada di S&P Global berkisar dari CA$78.3K per year untuk L8 hingga CA$111K per year untuk L10. Paket kompensasi yearan median in Canada total CA$96.4K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total S&P Global. Terakhir diperbarui: 10/2/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L8
Software Developer I(Entry Level)
CA$78.3K
CA$76.2K
CA$0
CA$2.1K
L9
Software Developer II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
Software Developer II
CA$111K
CA$106K
CA$0
CA$4.7K
L11
Lead Software Developer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Gaji Magang

Jadwal Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di S&P Global, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% vesting pada 1st-THN (16.50% semesteran)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (16.50% semesteran)

  • 33% vesting pada 3rd-THN (16.50% semesteran)



