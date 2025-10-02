Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Canada di S&P Global berkisar dari CA$78.3K per year untuk L8 hingga CA$111K per year untuk L10. Paket kompensasi yearan median in Canada total CA$96.4K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total S&P Global. Terakhir diperbarui: 10/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L8
CA$78.3K
CA$76.2K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$111K
CA$106K
CA$0
CA$4.7K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
33%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
Di S&P Global, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33% vesting pada 1st-THN (16.50% semesteran)
33% vesting pada 2nd-THN (16.50% semesteran)
33% vesting pada 3rd-THN (16.50% semesteran)
