Kompensasi Ilmuwan Data in New York City Area di S&P Global total $142K per year untuk L9. Paket kompensasi yearan median in New York City Area total $165K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total S&P Global. Terakhir diperbarui: 10/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
L9
$142K
$125K
$0
$16.8K
L10
$ --
$ --
$ --
$ --
L11
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
33%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
Di S&P Global, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33% vesting pada 1st-THN (16.50% semesteran)
33% vesting pada 2nd-THN (16.50% semesteran)
33% vesting pada 3rd-THN (16.50% semesteran)