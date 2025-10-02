Direktori Perusahaan
S&P Global
S&P Global Ilmuwan Data Gaji di India

Kompensasi Ilmuwan Data in India di S&P Global berkisar dari ₹838K per year untuk L8 hingga ₹1.92M per year untuk L10. Paket kompensasi yeanan median in India total ₹2.61M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total S&P Global. Terakhir diperbarui: 10/2/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L8
Data Scientist I
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
Data Scientist II
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
Data Scientist III
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
Lead Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di S&P Global, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% vesting pada 1st-THN (16.50% semesteran)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (16.50% semesteran)

  • 33% vesting pada 3rd-THN (16.50% semesteran)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Ilmuwan Data at S&P Global in India sits at a yearly total compensation of ₹3,481,872. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at S&P Global for the Ilmuwan Data role in India is ₹2,505,295.

