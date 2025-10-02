Direktori Perusahaan
S&P Global
S&P Global Analis Data Gaji di New York City Area

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total S&P Global. Terakhir diperbarui: 10/2/2025

$160K

Jadwal Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di S&P Global, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% vesting pada 1st-THN (16.50% semesteran)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (16.50% semesteran)

  • 33% vesting pada 3rd-THN (16.50% semesteran)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Data di S&P Global in New York City Area mencapai total kompensasi tahunan $100,800. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di S&P Global untuk posisi Analis Data in New York City Area adalah $80,000.

