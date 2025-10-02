Direktori Perusahaan
S&P Global
S&P Global Analis Data Gaji di India

Paket kompensasi Analis Data median in India di S&P Global total ₹1.05M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total S&P Global. Terakhir diperbarui: 10/2/2025

Paket Median
company icon
S&P Global
Data Analyst
Gurgaon, HR, India
Total per tahun
₹1.05M
Level
8
Gaji Pokok
₹996K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹49.8K
Lama di perusahaan
0-1 Tahun
Pengalaman kerja
5-10 Tahun
Apa saja tingkat karir di S&P Global?

₹13.94M

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di S&P Global, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% vesting pada 1st-THN (16.50% semesteran)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (16.50% semesteran)

  • 33% vesting pada 3rd-THN (16.50% semesteran)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Data di S&P Global in India mencapai total kompensasi tahunan ₹2,180,633. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di S&P Global untuk posisi Analis Data in India adalah ₹1,046,029.

