S&P Global Gaji

Gaji S&P Global berkisar dari $4,029 dalam kompensasi total per tahun untuk Operasi Pemasaran di tingkat rendah hingga $335,168 untuk Pengembangan Korporat di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan S&P Global. Terakhir diperbarui: 10/25/2025

Insinyur Perangkat Lunak
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Data

Manajer Produk
Median $89.4K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $290K

Analis Data
Median $12K
Ilmuwan Data
Median $160K
Analis Bisnis
Median $170K
Arsitek Solusi
Median $205K

Data Architect

Akuntan
$111K
Operasi Bisnis
$124K
Pengembangan Korporat
$335K
Kesuksesan Pelanggan
$89.6K
Manajer Sains Data
$53.8K
Analis Keuangan
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Konsultan Manajemen
$90.8K
Pemasaran
$89.6K
Operasi Pemasaran
$4K
Desainer Produk
$104K
Manajer Program
$52.8K
Manajer Proyek
$55K
Penjualan
$270K
Insinyur Penjualan
$109K
Manajer Program Teknis
$155K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di S&P Global, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% vesting pada 1st-THN (16.50% semesteran)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (16.50% semesteran)

  • 33% vesting pada 3rd-THN (16.50% semesteran)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di S&P Global adalah Pengembangan Korporat at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $335,168. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di S&P Global adalah $89,550.

