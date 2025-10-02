Direktori Perusahaan
Samolet Manajer Produk Gaji di Moscow Metro Area

Paket kompensasi Manajer Produk median in Moscow Metro Area di Samolet total RUB 3.77M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Samolet. Terakhir diperbarui: 10/2/2025

Paket Median
company icon
Samolet
Product Manager
Moscow, MC, Russia
Total per tahun
RUB 3.77M
Level
L4
Gaji Pokok
RUB 3.77M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
7 Tahun
Apa saja tingkat karir di Samolet?

RUB 13.36M

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Produk di Samolet in Moscow Metro Area mencapai total kompensasi tahunan RUB 6,331,116. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Samolet untuk posisi Manajer Produk in Moscow Metro Area adalah RUB 3,948,592.

