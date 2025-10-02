Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Mexico di SailPoint berkisar dari MX$1.13M per year untuk L3 hingga MX$1.28M per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in Mexico total MX$1.21M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total SailPoint. Terakhir diperbarui: 10/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di SailPoint, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
