Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Austin Area di SailPoint berkisar dari $100K per year untuk L2 hingga $211K per year untuk L6. Paket kompensasi yearan median in Greater Austin Area total $142K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total SailPoint. Terakhir diperbarui: 10/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$100K
$94K
$4.4K
$2K
L3
$132K
$117K
$9.1K
$6.4K
L4
$168K
$145K
$15K
$7.3K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di SailPoint, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
