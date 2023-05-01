Safe Security Gaji

Rentang gaji Safe Security berkisar dari $59,467 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $172,354 untuk Insinyur Penjualan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Safe Security . Terakhir diperbarui: 8/15/2025