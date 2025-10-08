Direktori Perusahaan
Rocket Software
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Rocket Software Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack Gaji

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in India di Rocket Software total ₹1.74M per year untuk Software Engineer II. Paket kompensasi yearan median in India total ₹1.49M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Rocket Software. Terakhir diperbarui: 10/8/2025

Rata-rata Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
Software Engineer I
(Entry Level)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lihat 1 Level Lainnya
Tambah KompBandingkan Level

₹13.98M

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan ₹2,621 ribu+ (terkadang ₹2,6210 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Rocket Software?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack di Rocket Software in India mencapai total kompensasi tahunan ₹2,388,599. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Rocket Software untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in India adalah ₹1,494,370.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Rocket Software

Perusahaan Terkait

  • Avenue Code
  • Genesys
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya