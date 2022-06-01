Direktori Perusahaan
Rocket Companies Gaji

Rentang gaji Rocket Companies berkisar dari $75,876 dalam total kompensasi tahunan untuk Perekrut di ujung bawah hingga $215,735 untuk Manajer Ilmu Data di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Rocket Companies. Terakhir diperbarui: 8/22/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $131K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Manajer Produk
Median $183K
Pengembangan Bisnis
$199K

Analis Data
$99K
Manajer Ilmu Data
$216K
Ilmuwan Data
$109K
Analis Keuangan
$119K
Sumber Daya Manusia
$94.5K
Teknolog Informasi (IT)
$171K
Pemasaran
$99.5K
Desainer Produk
$171K

Desainer Pengalaman Pengguna

Manajer Desain Produk
$183K
Perekrut
$75.9K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$137K
Arsitek Solusi
$186K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Rocket Companies adalah Manajer Ilmu Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $215,735. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Rocket Companies adalah $136,680.

