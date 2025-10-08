Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Backend in San Francisco Bay Area di Roche total $213K per year untuk Senior Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in San Francisco Bay Area total $216K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Roche. Terakhir diperbarui: 10/8/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$213K
$184K
$6.7K
$22.3K
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***