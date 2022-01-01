Roche Gaji

Gaji Roche berkisar dari $19,638 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $331,500 untuk Pengembangan Korporat di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Roche . Terakhir diperbarui: 9/18/2025