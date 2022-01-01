Direktori Perusahaan
Roche
Roche Gaji

Gaji Roche berkisar dari $19,638 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $331,500 untuk Pengembangan Korporat di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Roche. Terakhir diperbarui: 9/18/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Ilmuwan Data
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Biostatistik

Manajer Produk
Median $196K

Insinyur Mesin
Median $133K
Insinyur Biomedis
Median $100K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $304K
Manajer Proyek
Median $156K
Manajer Program Teknis
Median $165K
Akuntan
$25.5K
Operasi Bisnis
$35.7K
Manajer Operasi Bisnis
$177K
Analis Bisnis
$199K
Pengembangan Korporat
$332K
Layanan Pelanggan
$19.6K
Manajer Sains Data
$264K
Analis Keuangan
$131K
Sumber Daya Manusia
$206K
Teknolog Informasi (TI)
$71.6K
Konsultan Manajemen
$85.8K
Pemasaran
$212K
Desainer Produk
$69.5K
Manajer Program
$209K
Penjualan
$136K
Insinyur Penjualan
$92.5K
Analis Keamanan Siber
$161K
Arsitek Solusi
$98.2K
Penulis Teknis
$48K
Peneliti UX
$101K
Kapitalis Ventura
$176K
FAQ

The highest paying role reported at Roche is Pengembangan Korporat at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $331,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Roche is $158,126.

Sumber Lainnya