Kompensasi Desainer UX in United States di Roblox berkisar dari $189K per year untuk IC1 hingga $470K per year untuk IC6. Paket kompensasi yearan median in United States total $350K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Roblox. Terakhir diperbarui: 10/8/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
IC1
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
45%
THN 1
35%
THN 2
20%
THN 3
Di Roblox, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
45% vesting pada 1st-THN (11.25% triwulanan)
35% vesting pada 2nd-THN (8.75% triwulanan)
20% vesting pada 3rd-THN (5.00% triwulanan)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
Di Roblox, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33% vesting pada 1st-THN (8.25% triwulanan)
33% vesting pada 2nd-THN (8.25% triwulanan)
33% vesting pada 3rd-THN (8.25% triwulanan)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Roblox, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.