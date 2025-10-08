Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Backend in Canada di Robinhood berkisar dari CA$148K per year untuk L1 hingga CA$201K per year untuk L2. Paket kompensasi yearan median in Canada total CA$209K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Robinhood. Terakhir diperbarui: 10/8/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
L1
CA$148K
CA$108K
CA$29.6K
CA$11.2K
L2
CA$201K
CA$146K
CA$45K
CA$9.8K
L3
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Robinhood, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
100%
THN 1
Di Robinhood, RSUs tunduk pada jadwal vesting 1 tahun:
100% vesting pada 1st-THN (25.00% triwulanan)