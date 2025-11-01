Direktori Perusahaan
Robert Walters
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Perekrut

  • Semua Gaji Perekrut

Robert Walters Perekrut Gaji

Paket kompensasi Perekrut median in Taiwan di Robert Walters total NT$1.02M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Robert Walters. Terakhir diperbarui: 11/1/2025

Paket Median
company icon
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
Total per tahun
NT$1.02M
Level
-
Gaji Pokok
NT$1.02M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
7 Tahun
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Perekrut di Robert Walters in Taiwan mencapai total kompensasi tahunan NT$2,430,995. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Robert Walters untuk posisi Perekrut in Taiwan adalah NT$813,915.

