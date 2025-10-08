Direktori Perusahaan
RLDatix
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

RLDatix Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack median in North Macedonia di RLDatix total MKD 345K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total RLDatix. Terakhir diperbarui: 10/8/2025

Paket Median
company icon
RLDatix
Software Engineer
Skopje, AR, North Macedonia
Total per tahun
MKD 345K
Level
L6
Gaji Pokok
MKD 345K
Stock (/yr)
MKD 0
Bonus
MKD 0
Lama di perusahaan
0 Tahun
Pengalaman kerja
3 Tahun
Apa saja tingkat karir di RLDatix?

MKD 8.74M

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Berkontribusi

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack di RLDatix in North Macedonia mencapai total kompensasi tahunan MKD 2,294,589. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di RLDatix untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in North Macedonia adalah MKD 345,402.

Sumber Lainnya