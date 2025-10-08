Direktori Perusahaan
Rivian
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Insinyur Analitik

  • United States

Rivian Insinyur Analitik Gaji di United States

Kompensasi Insinyur Analitik in United States di Rivian total $229K per year untuk RIV-6. Paket kompensasi yearan median in United States total $190K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Rivian. Terakhir diperbarui: 10/8/2025

Rata-rata Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
RIV-3
Software Engineer I(Entry Level)
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-5
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-6
Staff Software Engineer
$229K
$164K
$48.3K
$16.7K
Lihat 3 Level Lainnya
Tambah KompBandingkan Level

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Jadwal Vesting

50%

THN 1

50%

THN 2

Jenis Saham
RSU

Di Rivian, RSUs tunduk pada jadwal vesting 2 tahun:

  • 50% vesting pada 1st-THN (12.50% triwulanan)

  • 50% vesting pada 2nd-THN (12.50% triwulanan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Rivian, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Rivian, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Analitik di Rivian in United States mencapai total kompensasi tahunan $252,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Rivian untuk posisi Insinyur Analitik in United States adalah $190,000.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Rivian

Perusahaan Terkait

  • Lucid Motors
  • ChargePoint
  • Aeva
  • Amazon
  • Yahoo
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya