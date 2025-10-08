Direktori Perusahaan
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Rivian and Volkswagen Group Technologies Insinyur Perangkat Lunak Backend Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Backend median in United States di Rivian and Volkswagen Group Technologies total $194K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Rivian and Volkswagen Group Technologies. Terakhir diperbarui: 10/8/2025

Paket Median
company icon
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Software Engineer
Palo Alto, CA
Total per tahun
$194K
Level
L4
Gaji Pokok
$160K
Stock (/yr)
$25.5K
Bonus
$8K
Lama di perusahaan
0 Tahun
Pengalaman kerja
4 Tahun
Apa saja tingkat karir di Rivian and Volkswagen Group Technologies?

$160K

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak Backend di Rivian and Volkswagen Group Technologies in United States mencapai total kompensasi tahunan $326,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Rivian and Volkswagen Group Technologies untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak Backend in United States adalah $193,500.

