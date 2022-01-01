Direktori Perusahaan
Rite Aid
Rite Aid Gaji

Rentang gaji Rite Aid berkisar dari $33,446 dalam total kompensasi tahunan untuk Layanan Pelanggan di ujung bawah hingga $271,350 untuk Manajer Program di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Rite Aid. Terakhir diperbarui: 8/21/2025

$160K

Pengembangan Bisnis
$258K
Layanan Pelanggan
$33.4K
Manajer Ilmu Data
$179K

Ilmuwan Data
$80.4K
Sumber Daya Manusia
$86.6K
Teknolog Informasi (IT)
$62.1K
Hukum
$251K
Dokter
$83.3K
Desainer Produk
$174K
Manajer Program
$271K
Penjualan
$39.8K
Analis Keamanan Siber
$241K
Insinyur Perangkat Lunak
$66.2K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$206K
Arsitek Solusi
$164K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Rite Aid adalah Manajer Program at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $271,350. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Rite Aid adalah $164,175.

