Direktori Perusahaan
Riskified
Riskified Gaji

Gaji Riskified berkisar dari $96,592 dalam kompensasi total per tahun untuk Sumber Daya Manusia di tingkat rendah hingga $206,500 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Riskified. Terakhir diperbarui: 9/18/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $142K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur DevOps

Penjualan
Median $207K
Pengembangan Bisnis
$162K

Analis Data
$131K
Ilmuwan Data
$129K
Sumber Daya Manusia
$96.6K
Operasi Pemasaran
$118K
Desainer Produk
$122K
Manajer Produk
$173K
Insinyur Penjualan
$189K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$199K
Arsitek Solusi
$159K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Riskified adalah Penjualan dengan total kompensasi tahunan $206,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Riskified adalah $150,508.

Sumber Lainnya