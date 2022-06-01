Rise People Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji Rise People berkisar dari $40,079 dalam kompensasi total per tahun untuk Penulis Konten di tingkat rendah hingga $118,286 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Rise People. Terakhir diperbarui: 9/18/2025

$160K

Penulis Konten
$40.1K
Manajer Produk
$60.8K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $96K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $118K
FAQ

The highest paying role reported at Rise People is Manajer Rekayasa Perangkat Lunak with a yearly total compensation of $118,286. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rise People is $78,387.

