Rice University Gaji

Gaji Rice University berkisar dari $32,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $97,013 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Rice University. Terakhir diperbarui: 11/29/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $32K

Ilmuwan Peneliti

Insinyur Kimia
Median $36K

Insinyur Penelitian

Ilmuwan Data
Median $40K

Research Assistant
Median $40K
Asisten Administratif
$48.1K
Insinyur Biomedis
$51.7K
Analis Data
$58.8K
Analis Keuangan
$77.4K
Insinyur Geologi
$66.7K
Insinyur Mesin
$34.8K
Desainer Produk
$79.6K
Manajer Produk
$97K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Rice University adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $97,013. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Rice University adalah $49,910.

