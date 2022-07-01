Direktori Perusahaan
Rho
Rho Gaji

Gaji Rho berkisar dari $100,500 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $201,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Rho. Terakhir diperbarui: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $201K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Analis Data
$121K
Analis Keuangan
$172K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Desainer Produk
$101K
Manajer Produk
$139K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Rho adalah Insinyur Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $201,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Rho adalah $139,300.

