Reprise Pemasaran Gaji

Rata-rata kompensasi total Pemasaran in Russia di Reprise berkisar dari RUB 3.33M hingga RUB 4.75M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Reprise. Terakhir diperbarui: 12/1/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$48.9K - $57.2K
Russia
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$42.6K$48.9K$57.2K$60.8K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Reprise?

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Pemasaran di Reprise in Russia mencapai total kompensasi tahunan RUB 4,752,882. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Reprise untuk posisi Pemasaran in Russia adalah RUB 3,331,079.

