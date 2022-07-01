Replicant Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji Replicant berkisar dari $73,738 dalam kompensasi total per tahun untuk Penjualan di tingkat rendah hingga $306,000 untuk Insinyur Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Replicant. Terakhir diperbarui: 8/29/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $103K
Desainer Produk
$84.3K
Manajer Produk
$251K

Penjualan
$73.7K
Insinyur Penjualan
$306K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$139K
Arsitek Solusi
$84.1K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Replicant, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Sumber Lainnya