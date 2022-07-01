Replicant Gaji

Gaji Replicant berkisar dari $73,738 dalam kompensasi total per tahun untuk Penjualan di tingkat rendah hingga $306,000 untuk Insinyur Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Replicant . Terakhir diperbarui: 8/29/2025