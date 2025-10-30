Direktori Perusahaan
Renaissance Learning
Renaissance Learning Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States di Renaissance Learning berkisar dari $207K hingga $289K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Renaissance Learning. Terakhir diperbarui: 10/30/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$222K - $262K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$207K$222K$262K$289K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Renaissance Learning?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di Renaissance Learning in United States mencapai total kompensasi tahunan $288,990. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Renaissance Learning untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States adalah $207,480.

