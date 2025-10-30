Kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States di Remitly berkisar dari $388K per year untuk Engineering Manager III hingga $553K per year untuk Director of Engineering. Paket kompensasi yearan median in United States total $415K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Remitly. Terakhir diperbarui: 10/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Engineering Manager III
$388K
$223K
$165K
$0
Engineering Manager IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Director of Engineering
$553K
$253K
$300K
$0
VP of Engineering
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Remitly, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)