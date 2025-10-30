Kompensasi Manajer Produk in United States di Remitly berkisar dari $102K per year untuk L1 hingga $419K per year untuk L5. Paket kompensasi yearan median in United States total $174K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Remitly. Terakhir diperbarui: 10/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
$102K
$102K
$0
$0
L2
$219K
$159K
$57K
$3.4K
L3
$306K
$189K
$118K
$0
L4
$343K
$206K
$138K
$0
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Remitly, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)