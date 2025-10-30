Direktori Perusahaan
RELEX Solutions
RELEX Solutions Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Finland di RELEX Solutions total €63.3K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total RELEX Solutions. Terakhir diperbarui: 10/30/2025

Paket Median
company icon
RELEX Solutions
Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Total per tahun
€63.3K
Level
L3
Gaji Pokok
€63.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
15 Tahun
Apa saja tingkat karir di RELEX Solutions?
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur DevOps

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di RELEX Solutions in Finland mencapai total kompensasi tahunan €86,575. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di RELEX Solutions untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Finland adalah €63,294.

Sumber Lainnya