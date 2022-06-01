Direktori Perusahaan
RELEX Solutions
RELEX Solutions Gaji

Gaji RELEX Solutions berkisar dari $54,378 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $195,840 untuk Insinyur Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan RELEX Solutions. Terakhir diperbarui: 9/1/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $72.6K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur DevOps

Manajer Operasi Bisnis
$142K
Layanan Pelanggan
$134K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analis Data
$54.4K
Manajer Desain Produk
$83.8K
Manajer Produk
$99.4K
Manajer Proyek
$120K
Penjualan
$158K
Insinyur Penjualan
$196K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$83.3K
Arsitek Solusi
$116K
Manajer Program Teknis
$69.9K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di RELEX Solutions adalah Insinyur Penjualan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $195,840. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di RELEX Solutions adalah $107,890.

