RELEX Solutions Gaji

Gaji RELEX Solutions berkisar dari $54,378 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $195,840 untuk Insinyur Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan RELEX Solutions . Terakhir diperbarui: 9/1/2025