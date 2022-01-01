Direktori Perusahaan
Relativity
Relativity Gaji

Gaji Relativity berkisar dari $102,060 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $298,500 untuk Operasi Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Relativity. Terakhir diperbarui: 10/25/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
Median $140K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $210K

Desainer Produk
Median $119K
Operasi Bisnis
$299K
Manajer Sains Data
$217K
Ilmuwan Data
$147K
Pemasaran
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
Peneliti UX
$110K
Jadwal Vesting

5%

THN 1

15%

THN 2

30%

THN 3

50%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Relativity, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 5% vesting pada 1st-THN (5.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 2nd-THN (15.00% tahunan)

  • 30% vesting pada 3rd-THN (30.00% tahunan)

  • 50% vesting pada 4th-THN (50.00% tahunan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Relativity adalah Operasi Bisnis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $298,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Relativity adalah $147,131.

Sumber Lainnya