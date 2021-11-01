Direktori Perusahaan
Reify Health
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Reify Health Gaji

Gaji Reify Health berkisar dari $105,525 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Produk di tingkat rendah hingga $161,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Reify Health. Terakhir diperbarui: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Insinyur Perangkat Lunak
Median $161K
Ilmuwan Data
$147K
Manajer Produk
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Reify Health adalah Insinyur Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $161,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Reify Health adalah $147,360.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Reify Health

Perusahaan Terkait

  • The Climate Corporation
  • Synack
  • Sisense
  • Digital River
  • Basecamp
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya