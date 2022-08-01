Direktori Perusahaan
Regrow
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Regrow Gaji

Gaji Regrow berkisar dari $132,098 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $223,875 untuk Sumber Daya Manusia di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Regrow. Terakhir diperbarui: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Sumber Daya Manusia
$224K
Perekrut
$159K
Insinyur Perangkat Lunak
$136K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$132K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Regrow adalah Sumber Daya Manusia at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $223,875. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Regrow adalah $147,668.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Regrow

Perusahaan Terkait

  • Uber
  • Airbnb
  • Google
  • Roblox
  • Coinbase
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya