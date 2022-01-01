Direktori Perusahaan
Regeneron
Regeneron Gaji

Gaji Regeneron berkisar dari $75,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Biomedis di tingkat rendah hingga $238,085 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Regeneron. Terakhir diperbarui: 10/24/2025

Ilmuwan Data
Median $210K
Insinyur Biomedis
Median $75K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $105K

Insinyur Kontrol
$89.6K
Analis Data
$109K
Manajer Sains Data
$199K
Insinyur Listrik
$117K
Pendiri
$96.5K
Insinyur Mesin
$111K
Manajer Produk
$199K
Manajer Program
$181K
Arsitek Solusi
$238K
Kapitalis Ventura
$184K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Regeneron adalah Arsitek Solusi at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $238,085. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Regeneron adalah $117,316.

Sumber Lainnya