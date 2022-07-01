Direktori Perusahaan
Reflex Media
Reflex Media Gaji

Gaji Reflex Media berkisar dari $31,115 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $155,775 untuk Manajer Sains Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Reflex Media. Terakhir diperbarui: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Manajer Sains Data
$156K
Desainer Produk
$31.1K
Insinyur Perangkat Lunak
$109K

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Reflex Media adalah Manajer Sains Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $155,775. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Reflex Media adalah $109,450.

