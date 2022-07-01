Reflex Media Gaji

Gaji Reflex Media berkisar dari $31,115 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $155,775 untuk Manajer Sains Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Reflex Media . Terakhir diperbarui: 10/24/2025