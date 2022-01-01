REEF Gaji

Gaji REEF berkisar dari $72,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $225,106 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan REEF . Terakhir diperbarui: 11/14/2025