REEF Gaji

Gaji REEF berkisar dari $72,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $225,106 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan REEF. Terakhir diperbarui: 11/14/2025

Analis Bisnis
Median $72K
Manajer Produk
Median $85K
Manajer Proyek
$113K

Penjualan
$225K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $80K
Jadwal Vesting

20%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

20%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
Options

Di REEF, Options tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:

  • 20% vesting pada 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 2nd-THN (1.67% bulanan)

  • 20% vesting pada 3rd-THN (1.67% bulanan)

  • 20% vesting pada 4th-THN (1.67% bulanan)

  • 20% vesting pada 5th-THN (1.67% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di REEF adalah Penjualan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $225,106. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di REEF adalah $85,000.

Sumber Lainnya