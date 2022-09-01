Direktori Perusahaan
Redpanda Data
Redpanda Data Gaji

Gaji Redpanda Data berkisar dari $119,400 dalam kompensasi total per tahun untuk Pemasaran di tingkat rendah hingga $281,520 untuk Insinyur Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Redpanda Data. Terakhir diperbarui: 9/1/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $200K
Pemasaran
$119K
Manajer Produk
$264K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Insinyur Penjualan
$282K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Redpanda Data, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Redpanda Data jest Insinyur Penjualan at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $281,520. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Redpanda Data wynosi $232,086.

