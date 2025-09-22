Direktori Perusahaan
Reddit
Reddit Arsitek Solusi Gaji

Rata-rata kompensasi total Arsitek Solusi in United States di Reddit berkisar dari $118K hingga $168K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Reddit. Terakhir diperbarui: 9/22/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$134K - $159K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$118K$134K$159K$168K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Logo Reddit

$20K

Jadwal Vesting

100%

THN 1

Di Reddit, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 1 tahun:

  • 100% vesting pada 1st-THN (100.00% tahunan)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Reddit, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Reddit, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

Arsitek Data

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Arsitek Solusi di Reddit in United States mencapai total kompensasi tahunan $167,900. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Reddit untuk posisi Arsitek Solusi in United States adalah $118,260.

