Reddit Manajer Produk Gaji

Kompensasi Manajer Produk in United States di Reddit berkisar dari $384K per year untuk IC1 hingga $445K per year untuk IC5. Paket kompensasi yearan median in United States total $478K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Reddit. Terakhir diperbarui: 9/22/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
IC1
Associate Product Manager
$384K
$184K
$200K
$0
IC2
Product Manager I
$234K
$193K
$40.8K
$0
IC3
Product Manager II
$211K
$182K
$29.3K
$0
IC4
Senior Product Manager
$316K
$210K
$106K
$0
Logo Reddit

$20K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Gaji Magang

Jadwal Vesting

100%

THN 1

Di Reddit, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 1 tahun:

  • 100% vesting pada 1st-THN (100.00% tahunan)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Reddit, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Reddit, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

Vesting Schedule 100% after year 1.



FAQ

The highest paying salary package reported for a Manajer Produk at Reddit in United States sits at a yearly total compensation of $778,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit for the Manajer Produk role in United States is $450,000.

