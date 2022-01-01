Reddit Gaji

Gaji Reddit berkisar dari $125,899 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $874,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Reddit. Terakhir diperbarui: 8/29/2025
What do Product Managers even do?
Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.
100%
THN 1
Di Reddit, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 1 tahun:
100% vesting pada 1st-THN (100.00% tahunan)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Reddit, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Reddit, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
Vesting Schedule 100% after year 1.
Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.