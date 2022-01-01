Direktori Perusahaan
Reddit
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Reddit Gaji

Gaji Reddit berkisar dari $125,899 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $874,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Reddit. Terakhir diperbarui: 8/29/2025

Logo Reddit

$20K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Ilmuwan Data
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Desainer Produk
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

Desainer UX

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $515K
Penjualan
IC3 $176K
IC4 $175K
Manajer Sains Data
Median $450K
Peneliti UX
Median $260K
Analis Keuangan
Median $140K
Manajer Proyek
Median $145K
Perekrut
Median $145K
Akuntan
Median $154K

Akuntan Teknis

Analis Data
$250K
Teknolog Informasi (TI)
$210K
Manajer Program
$201K
Analis Keamanan Siber
$222K
Arsitek Solusi
$147K

Arsitek Data

Manajer Program Teknis
$176K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

100%

THN 1

Di Reddit, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 1 tahun:

  • 100% vesting pada 1st-THN (100.00% tahunan)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Reddit, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Reddit, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

Vesting Schedule 100% after year 1.

Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Най-високо платената позиция в Reddit е Insinyur Perangkat Lunak at the IC6 level с годишно общо възнаграждение от $874,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Reddit е $235,959.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Reddit

Perusahaan Terkait

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya