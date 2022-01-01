Reddit Gaji

Gaji Reddit berkisar dari $125,899 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $874,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Reddit . Terakhir diperbarui: 8/29/2025