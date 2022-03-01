Reckitt Gaji

Direktori Perusahaan
Rentang gaji Reckitt berkisar dari $14,462 dalam total kompensasi tahunan untuk Teknolog Informasi (IT) di ujung bawah hingga $492,450 untuk Penjualan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Reckitt. Terakhir diperbarui: 8/21/2025

$160K

Pemasaran
Median $161K
Akuntan
$127K
Analis Bisnis
$20.2K

Analis Data
$33.1K
Analis Keuangan
$28.1K
Teknolog Informasi (IT)
$14.5K
Konsultan Manajemen
$85.4K
Insinyur Mekanik
$187K
Manajer Produk
$114K
Manajer Proyek
$31.9K
Penjualan
$492K
Insinyur Perangkat Lunak
$161K
Arsitek Solusi
$102K
Manajer Program Teknis
$93.2K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Reckitt adalah Penjualan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $492,450. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Reckitt adalah $97,799.

