Kompensasi Ilmuwan Data in United States di realtor.com berkisar dari $141K per year untuk T2 hingga $196K per year untuk T5. Paket kompensasi yearan median in United States total $181K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total realtor.com. Terakhir diperbarui: 9/28/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
