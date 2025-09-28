Direktori Perusahaan
Realtek Semiconductor
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

Realtek Semiconductor Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Taiwan di Realtek Semiconductor total NT$2.34M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Realtek Semiconductor. Terakhir diperbarui: 9/28/2025

Paket Median
company icon
Realtek Semiconductor
Software Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Total per tahun
NT$2.34M
Level
L7
Gaji Pokok
NT$2.34M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Lama di perusahaan
4 Tahun
Pengalaman kerja
5 Tahun
Apa saja tingkat karir di Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Gaji Magang

Insinyur Jaringan

FAQ

The highest paying salary package reported for a Insinyur Perangkat Lunak at Realtek Semiconductor in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$4,566,712. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Realtek Semiconductor for the Insinyur Perangkat Lunak role in Taiwan is NT$1,658,130.

