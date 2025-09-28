Direktori Perusahaan
RealPage
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Arsitek Solusi

  • Semua Gaji Arsitek Solusi

RealPage Arsitek Solusi Gaji

Paket kompensasi Arsitek Solusi median in United States di RealPage total $127K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total RealPage. Terakhir diperbarui: 9/28/2025

Paket Median
company icon
RealPage
Application Architect
Dallas, TX
Total per tahun
$127K
Level
E13
Gaji Pokok
$122K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Lama di perusahaan
12 Tahun
Pengalaman kerja
19 Tahun
Apa saja tingkat karir di RealPage?

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Arsitek Solusi penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Arsitek Solusi en RealPage in United States está en una compensación total anual de $185,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en RealPage para el puesto de Arsitek Solusi in United States es $127,000.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk RealPage

Perusahaan Terkait

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • Ansys
  • Northrop Grumman
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya