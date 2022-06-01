Direktori Perusahaan
Realogy
Realogy Gaji

Rentang gaji Realogy berkisar dari $100,509 dalam total kompensasi tahunan untuk Sumber Daya Manusia di ujung bawah hingga $185,925 untuk Ilmuwan Data di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Realogy. Terakhir diperbarui: 8/24/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $176K
Ilmuwan Data
$186K
Sumber Daya Manusia
$101K

Teknolog Informasi (IT)
$111K
Desainer Produk
$140K
Perekrut
$129K
Arsitek Solusi
$159K
FAQ

The highest paying role reported at Realogy is Ilmuwan Data at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $185,925. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Realogy is $139,695.

